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15.08.2019 - 10:31

Malefiz filminin konusu ve başrol oyuncuları

2014 ABD yapımı olan Malefiz filminin yönetmen koltuğunda Robert Stromberg oturuyor. Fantastik türdeki filmde usta oyuncular yer almaktadır. İşte Malefiz filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Malefiz filminin konusu ve başrol oyuncuları

Klasik Uyuyan Güzel masalına hiç kötünün tarafından bakmayı denediniz mi? Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar… Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur, Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur...

BAŞROL OYUNCULARI KİMLER?

Bu lanetin hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini Robert Stromberg üstlenirken, başrol Malefiz'i Angelina Jolie canlandırıyor. Genç prenses ise Elle Fanning oynuyor.

OYUNCU KADROSU

Sharlto Copley: King Stefan
Sam Riley: Diaval
Brenton Thwaites: Prince Philipp
Juno Temple: Thistlewit
Ella Purnell: Teen Maleficent
Imelda Staunton: Knotgrass

Saros'un su altı güzellikleri büyülüyorEdirne sınırlarında yer alan, doğası, kendi kendini temizleme özelliği ve berraklığıyla dikkati çeken Saros Körfezi, su altı canlıları ve batıklarıyla dalış turizminde de adından söz ettiriyor.Turizmin geliştirilmesi amacıyla Saros Körfezi'nde 10 yıl önce başlatılan su altı müzesi çalışmaları kapsamında oluşturulan resifler, yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini çekiyor.
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