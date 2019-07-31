Malezya’ya Bayraktar Anka ihracatı kapıda

Geçen hafta Türkiye’ye gelen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve heyeti, Ankara ve İstanbul’da savunma sanayii firmalarını ziyaret etti, ürünleri inceledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Malezya Savunma Bakanı Mohamad Bin Sabu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TUSAŞ’taki ziyaretinde, ANKA İHA ile yakından ilgilenen Malezya heyeti, özellikle ANKA-S SİHA hakkında detaylı bilgi aldı. Başbakan Muhammed, “ANKA ve ATAK ile Malezya bölgede söz sahibi olabilir” açıklamasıyla ihracat mesajı verdi. Ardından İstanbul’a geçen Muhammed, BAYKAR tesislerini ziyaret ederek AKINCI İHA’yla poz verdi. Melezyalı heyete üst düzey protokolün eşlik etmesi de dikkati çekti. Ziyarete, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve SSB Başkanı Demir’in de katılması, Bayraktar’ın Malezya’ya ihraç edilebileceği şeklinde yorumlandı.