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15.09.2019 - 13:22 | | DHA

Malkara'da çıkan orman yangınında 800 ağaç zarar gördü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, biçilmiş ayçiçeği saplarının tarlada yakılırken alevlerin ormana sıçraması sonucu yangın çıktı. 3 saatlik çalışmayla söndürülen ve 50 dönüm ormanlık alanda etkili olan yangında yaklaşık 800 ağaç zarar gördü.

Malkara'da çıkan orman yangınında 800 ağaç zarar gördü
Malkara'da çıkan orman yangınında 800 ağaç zarar gördü
Malkara'da çıkan orman yangınında 800 ağaç zarar gördü
Malkara'da çıkan orman yangınında 800 ağaç zarar gördü
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Yangın, Malkara'nın kırsal Ahmetpaşa Mahallesi'ndeki Ahmetpaşa Devlet Ormanı Kaplıca Tarlaları mevkisinde, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, biçilmiş ayçiçeği saplarının tarlada yakılması sırasında çıkan alevlerin ormana sıçraması sonucu çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Malkara Orman İşletme Şefliği'ne ait 3 arazöz, Malkara Belediyesi'ne itfaiye ekiplerine ait 2 itfaiye aracıyla çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın yaklaşık 3 saatte söndürüldü. 50 dönümlük alanda etkili olan yangında 800 ağacın zarar gördüğü belirlendi.

'CİDDİ BİR AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAĞIZ'

Yangın sonrası ormanlık alanda inceleme yapan Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, zarar gören alanda kısa sürede ağaçlandırma çalışması başlatacaklarını söyledi. Yurdakul, "Hemşehrilerimizin biraz daha duyarlı olması lazım. Çünkü gerçekten bir ağaç kolay yetişmiyor. Ormanlarımız bizim ülkemizin akciğerleri. Bu yüzden hepimizin çevre bilinciyle tüm yeşil alanlara sahip çıkması lazım. Ben hemşerilerimi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Yangında daha da büyümeden ihbar eden büyümesini engelleyen hemşehrilerimize tüm kamuoyunun huzurunda teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki yaz bu yaz kadar orman yangınları olmaz. Hem ülkemizde hem dünyada ciddi yangınlar oldu. Kısa sürede Malkara'da ciddi bir ağaçlandırma çalışması başlatacağız" dedi.

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