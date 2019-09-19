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19.09.2019 - 01:51 | | İHA

Maltepe'de gece yarısı silah sesleri: 1 yaralı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde motosikletli kişi ya da kişiler bir şahsa silahlı saldırı düzenledi. İki kurşunun isabet ettiği şahsın durumun iyi olduğu öğrenilirken polis bölgeyi abluka altına aldı.

Maltepe'de gece yarısı silah sesleri: 1 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Maltepe ilçesi, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak ilerleyen bir vatandaşa motosiklet üzerinden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. İki kurşunun isabet ettiği belirlenen vatandaş bacağından yaralanırken saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Silahlı saldırının olduğu noktaya kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaralı vatandaşın üzerinden kimliği çıkmazken hala ismini söylemediği öğrenildi.

Polis bölgeyi abluka altına aldı
Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri öncelikle çevre güvenliğini aldıktan sonra saldırıyla ilgili bilgileri toplamaya başladı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı saldırgan ya da saldırganların yakalanması için en ufak detayı bile atlamadı. Bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerine el koyan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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