Maltepe'de okulun çatısı uçtu: 6 araç hasar gördü

Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle koparak çöktü. Çöken çatı okulun bulunduğu yol üzerinde park halinde olan yaklaşık 10 aracın üzerine devrildi.

Araçlardan 6'sında büyük maddi hasar geldiği gözlendi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.