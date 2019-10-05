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05.10.2019 - 10:03 | | DHA - İHA

Maltepe'de okulun çatısı uçtu: 6 araç hasar gördü

İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Maltepe'de okulun çatısı uçtu: 6 araç hasar gördü

Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle koparak çöktü. Çöken çatı okulun bulunduğu yol üzerinde park halinde olan yaklaşık 10 aracın üzerine devrildi.

Araçlardan 6'sında büyük maddi hasar geldiği gözlendi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Maltepede okulun çatısı uçtu: 6 araç hasar gördü

Okul önünde döner bıçaklı kavgaKonya'nın Selçuklu ilçesindeki bir okulun önünde esnafların döner bıçaklı kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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