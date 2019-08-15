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15.08.2019 - 13:01

Mandıra Filozofu filminin konusu nedir?

Müfit Can Saçıntı'nın en sevilen filmleri arasında yer alan Mandıra Filozofu hikayesi ve oyuncuları ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Peki, Mandıra Filozofu'nun konusu nedir? İşte film ile ilgili detaylar...

Mandıra Filozofu filminin konusu nedir?

Yönetmenliğini ve aynı zamanda başrolünü Müfit Can Saçıntı'nın üstlendiği Mandıra Filozofu 2013 yılında yapılmıştır. Müfit Can Saçıntı'ya usta oyuncuların eşlik ettiği filmin konusu ise oldukça dikkat çekici...

KONUSU

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir işadamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

OYUNCULAR

Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu , Begüm Öner

 

Diyarbakır- Bingöl karayolunda kaza!Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı. Bölgeye ambulans helikopterler ile sağlık ekipleri sevk edildi.
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