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02.01.2020 - 12:52 | | İHA

Manisa'da büyük panik! Alevler her yeri sardı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah 07.00 sıralarında zemin artı 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın sırasında evin diğer odalarında bulunan aile bireyleri yangın ve dumandan etkilenmeden daireyi terk ederken, daire kullanılamaz hale geldi.

Manisa'da büyük panik! Alevler her yeri sardı

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi Osman Akça Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında Ünsal Özhan’a ait dairede henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Zemin artı 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Yangın esnasında evin diğer odalarında bulunan aile bireyleri yangın ve dumandan zarar görmeden evi terk etti. Evden dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeyi bildirdi.

Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Sabah saat 07.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili polis soruşturmayı sürüyor.

 

 

 

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