Manisa'da çelik kasa hırsızlığı şebekesi çökertildi

Alınan bilgiye göre, ilçe genelinde meydana gelen 16 çelik kasa hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 2 ay süren istihbarat ve teknik takip çalışmasının ardından belirlenen adreslerde 8 noktaya eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 14 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, kasaları açmak için kullanılan spiral makinesi, matkaplar, kaynak makineleri ile tarihi eser niteliğinde 5 obje, 2 jeneratör, çalıntı ev eşyaları, 2 ağaç testeresi ve hilti ile hırsızlıkta kullanıldığı öne sürülen araçlar ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadesi üzerine bir arazide 5 ila 7 metre derinlikteki çukurlara gömülmüş 5 çelik para kasası da çıkarıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 7'sinin gözaltına alındığı operasyonda bir şüphelinin ise yakalanması çalışmaları sürüyor.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.