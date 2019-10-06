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06.10.2019 - 01:03 | | İHA

Manisa'da feci kaza: 12 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Feci kazada 12 yaşındaki küçük kız yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Manisa'da feci kaza: 12 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti

Saat 22.30 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan Teoman K. (19) yönetimindeki 35 KCU 23 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 45 HA 054 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 45 HA 054 plakalı araçta bulunan 12 yaşındaki Nazire Bilgi olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Semra Bilgi (40), ismi tespit edilemeyen sürücü ile birlikte 35 KCU 23 plakalı aracın sürücüsü Teoman K. ve aracında yolcu konumunda bulunan Aykut İ., Osman O., Rahmi M. ağır yaralandı.

Manisada feci kaza: 12 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti



Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazada her iki araç hurdaya dönerken, yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden Nazire Bilgi’nin cansız bedeni, Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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