Manisa’da hamile Azeri kadın, kazada yaralandı!

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi ile Şehit Oğuz Erbay Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hasan Arslan (42) yönetimindeki 42 D 1999 plakalı otomobil, Sema Dumanlı'nın (30) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete kavşakta arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu Mammadova Sonakhanım, yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sonakhanım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.