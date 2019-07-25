Manisa'da korkunÃ§ olay! CanÄ±na kÄ±ydÄ±

Manisa'da korkunç olay! CanÄ±na kÄ±ydÄ±
Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir ilÃ§esinde, 1 Ã§ocuk annesi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Nadire K. kendini iple tavana asarak yaÅŸamÄ±na son verdi.Â
Olay, bugÃ¼n saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda Menderes Mahallesi'nde bulunan bir apartmanÄ±n zemin katÄ±ndaki dairede meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Nadire K.,yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin tavanÄ±na astÄ±ÄŸÄ± iple intihar etti.
Nadire K.'den haber alamayan yakÄ±nlarÄ± durumdan ÅŸÃ¼phelenerek yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve gitti. Eve giren yakÄ±nlarÄ± salon kÄ±smÄ±nda Nadire K.'yi asÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼nce saÄŸlÄ±k ekiplerini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Eve gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, Nadire K.'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi. Nadire K.'nin cansÄ±z bedeni, savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan AlaÅŸehir Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Nadire K.'nin 1 Ã§ocuk sahibi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce eÅŸinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â