MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemManisa'da korkutan görüntü!
24.10.2019 - 17:21 | | DHA

Manisa'da korkutan görüntü!

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda, derinliği 70 ile 100 metre arasında olduğu tahmin edilen, ağız kısmı genişliği 15 metre çapında obruk meydana geldi. Dağın 1430 metre yüksekliğinde, Çampınar mevkisi yakınlarındaki obruğun oluşum nedenini belirlemek için Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekipleri araştırma yapacak.

Manisa'da korkutan görüntü!

Manisa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü Koruma ekipleri tarafından 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nın 1400'üncü metresinde obruk tespit edildi. Milli Park içerisindeki rutin kontroller sırasında bulunan ve ağız kısmındaki genişliği 15 metre çapında olan obruğun, 70 ile 100 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyor. Yürüyüş grupları ve ziyaretçilerin bölgeye girmemesi için obruğun etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Obruğa yaklaşılmaması için uyarı levhaları yerleştirildi.

Obruğun oluşum nedenini belirlemek için de MTA Genel Müdürlüğü ekiplerince araştırma yapılacağı bildirildi.

Ekiplerin kontrolü sırasında obruk alanında incelemelerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Obruk, Manisa'da 1517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkı içerisinde, yaklaşık 1400 metre yükseklikte, sık karaçam ağaçlarıyla kaplı bölgede tespit edildi. Obruğun üst kısmının çap genişliği yaklaşık 15 metre, delik genişliğini de yaklaşık 2 metre tespit ettik. Obruğun derinliğinin 70 ile 100 metre arasında olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.

    İspanya’da diktatör Franco’nun mezarı nakledildiİspanya’da 1936 ila 1939 yılları arasında devam eden iç savaş sırasında 150 binden fazla kişinin ölümünden sorumlu olan diktatör Franco’nun kemikleri anıt mezardan alınarak, halk mezarlığına nakledildi. İspanya Hükümet Başkanı, bu durumu demokrasisinin zaferi olarak duyurdu.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öldürülen Kudbedin Kaya davasında flaş gelişme

    Öldürülen Kudbedin Kaya davasında flaş gelişme

    İnanılmaz! Farelere araba sürmeyi öğrettiler

    İnanılmaz! Farelere araba sürmeyi öğrettiler

    Bilişim Vadisi Türk teknolojisini Singapur'a taşıyor!

    Bilişim Vadisi Türk teknolojisini Singapur'a taşıyor!

    YPG/PKK'ya katılan İngiliz, terörden suçlu bulundu

    YPG/PKK'ya katılan İngiliz, terörden suçlu bulundu

    Sıradaki Haber