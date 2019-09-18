MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemManisa'da maden ocağında göçük: 1 ölü
18.09.2019 - 19:19 | | AA

Manisa'da maden ocağında göçük: 1 ölü

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Manisa'da maden ocağında göçük: 1 ölü

Eynez Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağındaki tahkimat söküm çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Göçükte yaralanan işçi Mustafa Şen (35), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şen, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Söz konusu olaya ilişkin firmadan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Eynez İşletmesi'nde devam etmekte olan tahkimat söküm çalışmaları esnasında meydana gelen kaza sonucu çalışma arkadaşlarımızdan Mustafa Şen yaralanmış, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin hemen ardından hastaneye kaldırılmıştır. Yol boyunca ambulansta ve hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın maalesef çalışma arkadaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Rus pilotlardan TEKNOFEST'te nefes kesen gösteriRus yapımı "Su-30" uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

O ilimizde veba karantinası!

O ilimizde veba karantinası!

Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı

Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

En yeni, kısa, uzun, en anlamlı CUMA MESAJLARI - 20 Eylül Cuma günü için en güzel mesajlar

En yeni, kısa, uzun, en anlamlı CUMA MESAJLARI - 20 Eylül Cuma günü için en güzel mesajlar

Sıradaki Haber