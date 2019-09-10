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10.09.2019 - 11:17| AA

Manisa'da tepki çeken lokanta tabelası söküldü

Manisa'nın Kula ilçesinde bir lokantanın tepki çeken "Muhammet" yazılı tabelası, zabıta ekiplerince söküldü.

Manisa'da tepki çeken lokanta tabelası söküldü
Manisa'da tepki çeken lokanta tabelası söküldü
Manisa'da tepki çeken lokanta tabelası söküldü
Manisa'da tepki çeken lokanta tabelası söküldü
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İlçede lokanta işleten Muhammet Kurnaz'ın dükkanı için yaptırdığı tabela sosyal medyada tepki gördü.

İşletme sahibinin adına atıfla "Muhamm" bölümünü kırmızı, "et" bölümünü siyah renkte hazırlattığı tabelaya çok sayıda eleştiri geldi. Tepki çeken tabela bu sabah belediye zabıta ekiplerince kaldırıldı.

Lokanta sahibi Muhammet Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi ismiyle açtığı lokantanın tabelasının bu derece tepki göreceğini tahmin etmediğini belirtti. 

İslam dinine ve Hz. Muhammed'e saygısızlık yapmayı hiç düşünmediğini, yanlış anlaşıldığını dile getiren Kurnaz, "Ben et lokantamıza kendi adımı verdim. Tepki çekeceğini düşünmemiştim. Kula Belediyesi zabıtası sabah gelerek tabelanın sökülmesi için işlem başlattı. Ekiplere gerekli yardımı yaptım. Yanlış anlaşıldım, özür dilerim." dedi

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