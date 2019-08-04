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04.08.2019 - 05:30| AA

Manisa'da trafik kazası! 5 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası! 5 yaralı

 

Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan İzmir yönüne gitmekte olan Arif Karasu (45) yönetimindeki 34 GAP 84 plakalı minibüs, Çepnidere kavşağında Mehmet Karasu (50) yönetimindeki 35 EB 6429 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada araç sürücüleri ile Zeynep Karasu (31), Beritan Karasu (4) ve Yusuf Karasu (2) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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