Mankenlik vaadiyle kandırmışlar

Şebekenin 13 üyesi gözaltına alındı. İl Göç İdaresi’nin Silivri Geri Gönderme Kampı’nda görevli psikologlar, Ataşehir’deki fuhuş operasyonunda yakalanan Özbekistanlı iki kadınla yaptıkları mülakatta, kadınların bir şebeke tarafından mankenlik vaadiyle kandırılarak Türkiye’ye getirildiğini ve tehditle fuhuşa zorlandıklarını öğrendi.

Fotoğraflı katalog

Bu bilginin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Ekipleriyle paylaşılmasının ardından şebeke izlemeye alındı. Özgür M.’nin lideri olduğu şebekenin, fuhuş için kadınların fotoğraflarının bulunduğu bir katalogla çalıştığı ve referansla müşteri kabul ettiği belirlendi. Soruşturmayı sürdüren polis, geçtiğimiz günlerde 3 adamıyla yurtdışına çıkmak üzereyken Özgür M.’yi havalimanında gözaltına aldı. Diğer adreslere yapılan baskında da 9 şüpheli daha yakalandı. Operasyonlarda şebeke tarafından zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen Özbekistan ve Uganda uyruklu 10 kadın kurtarıldı.

Direnenleri kaynar suyla haşladılar

Fuhuşa direnen kadınları tekmelerle ve sopalarla dövüp ayaklarına kaynar su döktüğü belirlenen şebekenin mahkemeye sevk edilen 13 üyesinden 8’i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Özgür M.’nin de bulunduğu öğrenildi.