Mansur Yavaş: İlk örneğini tanıttık

İşte Mansur Yavaş'ın Hakan Çelik'e yaptığı açıklamalar;

“İlk iş, şeffaflık adına belediyecilikte devrim sayılacak bir işe imza atarak ihaleleri canlı yayınlamaya başladık. Bizi, Adana, Kocaeli gibi iller izledi, bazı ilçe belediyeleri de yayınlamaya başladı. Amacımız, bu uygulamayı tüm Türkiye’ye yayarak yolsuzluğun kökünü kazımak. Bu konuda öncü olduk. Her şey, vatandaşın gözü önünde oluyor…”

Bu sözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ait.

Göreve gelişinin ardından yaklaşık 8 ay geçen Cumhuriyet Halk Partili Yavaş’la geride kalan zaman diliminde neler yaptıklarını, Başkentlilerle iletişimlerini, bundan sonraki yol haritalarını konuştuk. Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili en fazla merak edilen konular arasında gelirlerin nasıl harcandığı, gelir-gider dengesinin nasıl tutturulduğu, işe alımlarda hangi kriterlerin esas alındığı gibi başlıklar var.

Mansur Yavaş’a özellikle bunları sordum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş “Hesap verebilirlik adına 100 gün ve 200 gün raporları yayınladık. Belediyenin mali durumu, personel durumu, alacakları, borçları her şeyi kamuoyuyla paylaştık, buna devam edeceğiz” diyor.

Başkan Mansur Yavaş, kırsal kalkınma projelerine çok büyük önem verdiklerinin altını çizdi, hedef olarak da başkentin gıda ihtiyacını, Ankara çevresindeki üreticilerden sağlamak olduğunu açıkladı.

- “Peki, bu kadar üretim yapacak kapasite var mı?” diye sordum. Teşvik, destek ve ihtiyaçların belirlenmesi için çok ciddi çalışma yaptıklarını, bunlar tamamlandığında Ankara’daki üretimin şehrin ihtiyacını karşılamanın ötesinde ihracata bile yeteceğini ifade etti ve şöyle devam etti: Atatürk Orman Çiftliği’nde 3 yıllığına kiraladığımız alanlarda Atatürk’ün mirasına uygun olarak Macar fiği yetiştirip çiftçiye ücretsiz dağıtıyoruz. İthal ağacı sonlandırdık. Bitkileri de ürünleri de Ankaralıdan almaya başladık. En son Ayaşlı kadın üreticilerin ürettiği salçaların tamamını belediye olarak biz satın aldık.

- Gençler için neler yapıyorsunuz?

Öğrenci evlerine yüzde 50 su indirimi yaptık. Aylık 60 TL’ye 200 binişlik öğrenci abonmanı ile Türkiye’nin en ucuz öğrenci ulaşımından birini sağladık. Üniversite girişlerinde çorba dağıtımına başladık. Üniversitelere ek otobüs seferleri ve ekspres hatlar kuruldu, Hacettepe üniversitesine ücretsiz ring seferleri başlatıldı.

- Çocuklu kadınlar için?

Kreşler açıyoruz, metro istasyonlarına bebek bakım odaları kurduk.

- Ulaşımda hangi alternatif çözümleri öne çıkarıyorsunuz?

Bisiklet yolu projemizin lansmanını yaptık, temeli atılıyor. 1 yıl içinde ilk etap olan 53.6 kilometrelik bisiklet yolunu tamamlayacağız.

- Taksilerle ilgili şikâyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Akıllı Taksi uygulamasının ilk örneğini tanıttık. Artık vatandaş taksiye bindiğinde tahmini ödeyeceği ücreti görecek. Navigasyon, ücretsiz internet, kent rehberi gibi uygulamalar olacak. Yabancı dil destekli, güvenlik problemi olduğunda taksici ve yolcunun panik butonlarının olduğu bir sistem olacak. Alınacak reklamlar ile taksici esnafına ek gelir sağlanacak. Tabletleri ücretsiz takacağız ve belediyenin kasasından da para çıkmayacak. Birkaç ay içinde tüm taksilere uygulanmaya başlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Mavi Masa”yı telefonuna indirdiği uygulamadan takip edip her gün sorun ileten 50-60 vatandaşı bizzat kendi arıyor.

- Yeni piknik alanları var mı?

AŞTİ’nin yanında atıl duran dev alanı düzenleyip, 30 Ağustos Zafer Parkı yaparak halka açtık. Plastik yok, mangal yok, ailelerin nefes alabileceği müthiş bir alan oldu.

- AK Partili seçmen kitlesiyle diyaloğunuz nasıl?

Belediyeciliğin asfalt dökmek, kaldırım döşemekle olmadığını düşünüyoruz. Hizmet ederken kendimizi halkın yerine koyuyoruz. Suyu akmayan, yolu bozuk, yardım isteyen vatandaşla bire bir ilgileniyor, toplumun sinir uçlarına dokunmadan, herkesi kucaklayarak yola devam ediyoruz. Sincan altgeçidini tamamladık, Yaşamkent’te aynı anda üç altgeçidi bitiriyoruz. “Başkent’in Güneşleri” projesiyle burs vermek isteyenler ile ihtiyacı olan öğrencileri buluşturuyoruz.

- Ankara’yı canlandırmak için büyük bir kültür-sanat projeniz var mı?

Aynı anda birçok konunun üzerine yoğunlaştık, çok projemiz var. Bunlardan biri, ünlü şef Gürer Aykal’la Ankara Belediyesi Filarmoni Orkestrası kurmak. Ankara’ya yakışacak yeni bir salon için de çalışıyoruz.