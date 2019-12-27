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27.12.2019 - 23:33 | | DHA

Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerli otomobile ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda 'Milli' duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız" dedi.

Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı

Yavaş, bugün tanıtımı yapılan yerli otomobile ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yavaş paylaşımında, "Uzun bir süredir yerli oto ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda 'Milli' duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti.
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