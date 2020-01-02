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02.01.2020 - 11:42 | | İHA

Manzarayı çekiyordu ki domuz sürüsüne denk geldi!

Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ, doğa ve kış sporlarının yanında yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.

Manzarayı çekiyordu ki domuz sürüsüne denk geldi!

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’a teleferikle çıkan vatandaşlar manzara görüntüsü çekerken teleferik hattı altından geçen domuz sürüsüne denk geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sezonun açılmasıyla kar yağışının giderek etkisini arttırması ve kar kalınlığının yeteri seviyeye ulaşması ile birlikte binlerce yerli ve yabancı turist pistlere akın ederken, ulaşım için teleferik hattını kullanan vatandaşlar zaman zaman yaban hayatı görme fırsatını yakalıyor.

Yaklaşık yarım saat süren yolculukta ziyaretçiler beyazlara bürünen Uludağ’ın eşsiz manzarasına hayran kalıyor. O anları kayıt altına almak isteyen ziyaretçiler zaman zaman domuzları da kayıt altına alırken, teleferik hattı altından geçen domuz sürüsü kameralara böyle yansıdı. Hattın altından geçen domuz sürüsü ormana girerken görüntülendi.

 

 

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