Mardin Valisi Mustafa Yaman kimdir? Mustafa Yaman biyografisi

Mustafa Yaman kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından üç büyükşehirin görevden alınmasıyla yerine vekil olarak atanan valiler vatandaşlar tartafından araştırılmaya başlandı. Mardin Valiliği görevini üstlenen Mustafa Yaman, yeni Mardin Belediye Başkan vekili olarak atandı.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK ATANAN MUSTAFA YAMAN KİMDİR?

1961 yılında Çorum İlinin Osmancık İlçesinde doğdu. İlkokul, Orta ve Lise öğrenimini Osmancık İlçesinde tamamladı.1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve Avukatlık stajını bitirdi.

1986 yılında Kütahya İlinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bir yıl süre ile Belçika'da dil eğitimi gördü. Kaymakam Adaylığı stajı döneminde Ürgüp Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Almus, Mazgirt, Bozova, Delice, Beypazarı ve Niksar ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatına Hukuk Müşavirliği, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 18 Mayıs 2007 tarihinde Tunceli Valiliğine atanmıştır. İçişleri Bakanlığının 10 Haziran 2009 tarihli 10030 numaralı yazısı ve Bakanlar Kurulunun 11 Haziran 2009 tarihli kararıyla Giresun Valiliği görevine atanmıştır. Bakanlar Kurulunun 12 Mart 2011 tarihli kararıyla Kırklareli Valiliği görevine atanmıştır. 15 Eylül 2014 Valiler kararnamesi ile Balıkesir valisi olarak atanmıştır.

1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mardin Valiliğine atanmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.