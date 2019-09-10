Mardin'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 terörist yakalandı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Artuklu ilçesine bağlı kırsal Elmabahçe mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda, sözde Savur sorumlusu "Azad" kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda uzun namlulu silah, 5 şarjör, 145 fişek, silah üstü dürbün, el telsizi, şemsiye, hasarlı el bombası,1500 ABD doları, termal kıyafet, 2 elektrikli fünye, pil bloğu, radyo, güneş paneli ve ses kayıt cihazı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 bölücü terör örgütü mensubunun üzerinden ise av tüfeği ile 39 tabanca fişeği ele geçirildi."