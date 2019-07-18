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18.07.2019 - 09:19| AA

Mardin'de 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı, yaklaşık 40 kilogram patlayıcı bulundu

Mardin'de 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, yaklaşık 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Nusaybin'in Kuruköy Mahallesi'nde güvenlik güçlerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle Ş.G, Z.D, F.B, S.G. ve A.Z. gözaltına alındı, yapılan aramada yaklaşık 40 kilogram patlayıcı bulundu.

 Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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