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21.11.2019 - 11:00 | | İHA

Mardin'de kamyonet, özel halk otobüsü ile çarpıştı: 1 yaralı

Mardin’de kamyonetin, özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'de kamyonet, özel halk otobüsü ile çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Mardin-Kızıltepe kara yolu üzerinde bulunan Yukarı Azıklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakup Aslan yönetimindeki 47 AK 324 plakalı kamyonet, Yukarı Azıklı Mahallesi mevkisinde durak dışında yolcu almak için duran Ali Akdenizli yönetimindeki 47 H 0019 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücü Yakup Aslan bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Aslan, olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralı sürücü Aslan, ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipler de başka kazaların yaşanmaması için kontrollü geçiş sağlarken kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve kara yolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İki otomobilin birbirine girdiği kaza kameradaPendik’te kavşakta karşı karşıya gelen iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kavşakta karşı karşıya gelen araçların çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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