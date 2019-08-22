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22.08.2019 - 18:48| AA

Mardin'de terör örgütüne "Kılıç 150" darbesi devam ediyor

Mardin'in Savur ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekleri bulundu.

Mardin'de terör örgütüne "Kılıç 150" darbesi devam ediyor

Valilikten yapılan açıklamada, Taşlık ve Yazır mahallelerindeki kırsal alanlarında düzenlenen hava destekli "Kılıç 150" operasyonunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, operasyonda yapılan aramalarda 6 uzun namlulu silah, bomba atar, tabanca, 4 el bombası, 8 dolu uzun namlulu silah şarjörü, iki el telsizi, gece görüş dürbünü, dizüstü bilgisayar, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği, pil bloku, fünye ve güç kaynakları ile çok sayıda yaşam malzemesi, doküman ve tıbbi malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Vatandaşların huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamındaki faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

 

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Mardin'de terör örgütüne "Kılıç 150" darbesi devam ediyor

Mardin'de terör örgütüne "Kılıç 150" darbesi devam ediyor

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