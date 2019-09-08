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08.09.2019 - 17:03| AA

Mardin’deki operasyondan acı haber!

Mardin'deki operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı şehit düştü.

Mardin’deki operasyondan acı haber!

Ömerli Kömürlü Mahallesi ile Nusaybin Küçükkardeş Mahallesi arasında  düzenlenen ve biri kadın 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda  yaralanan güvenlik korucusu Başçı, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde tüm  çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şehit Başçı'nın cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Artuk  ilçesinde toprağa verilecek.

 

 

 

Bodrum'daki The Bo Viera Projesi'nin kaçak bölümlerinde yıkım başladıBodrum'da inşaatı durdurulan The Bo Viera Projesi'nin imar ile yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkımına, şirket tarafından araçların yetersiz olduğunun belirtilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince bugün başlandı.
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