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07.09.2019 - 12:56| DHA

Mardin'den acı haber! 1 polis şehit oldu...

Mardin'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Mardin'den acı haber! 1 polis şehit oldu...

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ömerli, Midyat, Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı.

Sabah saatlerinde sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Yaralı güvenlik görevlileri, bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan özel harekat polisi doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Çatışmada yaralanan güvenlik korucusunun tedavisi sürüyor. Bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.

 

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