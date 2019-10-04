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04.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Marina Abramovic İstanbul’da

Performans sanatının dünyadaki en önemli isimlerinden biri olan Marina Abramovic, Akbank sponsorluğunda bir sergi ile İstanbul’daki Sakıp Sabancı Müzesi’ne (SSM) konuk oluyor.

Marina Abramovic İstanbul’da

Önceki gün yapılan bir toplantıda gazeteci ve sanatçılarla bir araya gelen Abramovic, 2020’nin şubat ayından itibaren görülebilecek sergisinde Türkiye’den performans sanatçılarının katılımıyla bir proje yapacaklarının bilgisini verdi. Abramovic, “Kendinize performans sanatı nedir diye sorduğunuzda buna cevap bulmanız zordur çünkü performans sanatı elle tutulamayan bir sanat biçimidir. Sabancı Müzesi’nin davetiyle burada olmaktan, yalnızca kendi işlerimle değil, Türkiye’den genç sanatçıların performanslarını Marina Abramovic Enstitüsü’nün mirasını bir parçası olarak sergilemekten dolayı çok mutlu ve gururluyum” dedi.

 

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