Marina Abramovic İstanbul’da

Önceki gün yapılan bir toplantıda gazeteci ve sanatçılarla bir araya gelen Abramovic, 2020’nin şubat ayından itibaren görülebilecek sergisinde Türkiye’den performans sanatçılarının katılımıyla bir proje yapacaklarının bilgisini verdi. Abramovic, “Kendinize performans sanatı nedir diye sorduğunuzda buna cevap bulmanız zordur çünkü performans sanatı elle tutulamayan bir sanat biçimidir. Sabancı Müzesi’nin davetiyle burada olmaktan, yalnızca kendi işlerimle değil, Türkiye’den genç sanatçıların performanslarını Marina Abramovic Enstitüsü’nün mirasını bir parçası olarak sergilemekten dolayı çok mutlu ve gururluyum” dedi.