MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriMarket indirimleri! BİM 22 Kasım aktüel katalog belli oldu | İşte o ürünler
21.11.2019 - 10:01 |

Market indirimleri! BİM 22 Kasım aktüel katalog belli oldu | İşte o ürünler

Market indirimlerinde bu haftaki ürünler belli oldu. BİM aktüel ürünlerin neler olduğunu merak edenler, BİM 22 Kasım katalog inceliyor. Bİm bu hafta için her kategoriden ürünleri kataloğa yerleştirdi. Peki fiyatlar ne kadar? İşte 3 sayfalık BİM aktüel katalog...

Market indirimleri! BİM 22 Kasım aktüel katalog belli oldu | İşte o ürünler

Vatandaşlar tarafından her hafta yakından takip dilen market kataloglarında bu haftanın indirimleri belirlendi. Evine en yakın BİM marketinden alışveriş yapmak isteyenler, BİM 22 Kasım aktüel katalog ürünlerini inceliyor. İhtiyaçlarını gidermek için alışverişe çıkmaya hazırlananlar, BİM bu hafta, BİM 22 Kasım, BİM Cuma indirimleri, BİM aktüel katalog arayışlarında bulunuyor.

BİM 22 KASIM

Market indirimleri BİM 22 Kasım aktüel katalog belli oldu | İşte o ürünler

BİM AKTÜEL

Market indirimleri BİM 22 Kasım aktüel katalog belli oldu | İşte o ürünler

BİM KATALOG

Market indirimleri BİM 22 Kasım aktüel katalog belli oldu | İşte o ürünler

Dizi oyuncaları şişle saldırdı! Ciğercide ortalık karıştı...Adana’da çekilen mafya konulu bir internet dizisinin oyuncuları Cengizhan Y. ile B.A., restoranda 'selamlaşma' yüzünden çıkan kavgada, ciğer şişiyle kovaladıkları 2 kişiyi darbetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce yaptığı bir açıklamada, şüphelilerin rol aldığı diziye tepki göstermişti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Azize dizisi nerede çekiliyor? Azize dizisi konusu ve başrol oyuncuları

Azize dizisi nerede çekiliyor? Azize dizisi konusu ve başrol oyuncuları

Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi

Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi

Polis baskınında ortaya çıktı! 'Şok evi'

Polis baskınında ortaya çıktı! 'Şok evi'

Mardin'de kamyonet, özel halk otobüsü ile çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'de kamyonet, özel halk otobüsü ile çarpıştı: 1 yaralı

Sıradaki Haber