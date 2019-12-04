04.12.2019 - 11:53 |
Market indirimlerinde bu hafta - A 101 Perşembe aktüel katalog
A 101 aktüel katalog yayınlandı. 5 Aralık 2019 Perşembe günü geçerli olacak a101 aktüel ürünlerde seçili ürünler neler oldu? Bu hafta indirimli ürünler arasında hangileri yer alıyor? İhtiyaçlarını gidermek amacıyla marketlerin kataloglarını inceleyenler, A 101 5 Aralık Perşembe günü için yayınlanan aktüel kataloğa da bakıyor.
a 101'de bu hafta tekonolojik ürünler, giyim, gıda, ev eşyaları bulunuyor. A 101 aktüel katalogta yer alan bu ürünlerin fiyat aralığı nedir? Marketlerin indirimlerini yakından takip edenlerin merakla araştırdığı A 101 aktüel kataloğu haberimizin içeriğinden inceleyebilirsiniz. İşte A 101 marketlerinde 5 Aralık Perşembe yani yarın geçerli olacak indirimli ürünlerin 8 sayfalık kataloğu...
A 101 5 ARALIK PERŞEMBE AKTÜEL KATALOG
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.