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02.12.2019 - 16:28 |

Markete giden dede ile toruna otomobil çarptı

Avcılar'da markete gitmek üzere evden ayrılan dede ile torununa otomobil çarptı. Yaralanan dede ile torunu, hastaneye kaldırıldı.

Markete giden dede ile toruna otomobil çarptı

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Kirazlı Caddesi'nin başında bulunan döner kavşakta meydana geldi. 34 CBZ 746 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan dede ile 3 yaşlarındaki torununa çarptı. Dede ile torun çarpmanın etkisi ile yere düştü.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın meydana gelmesi üzerine sevk edilen 112 ekibi, yaralı dede ile torununu hastaneye kaldırdı. Sevk edilen trafik ekibi araç sürücüsünü alkol testinden geçirdikten sonra araç çekici ile kaldırıldı. Sürücü ifadesine başvurulmak üzere Polis Merkezi'ne götürülürken, soruşturmaya başladı.

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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