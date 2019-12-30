Olay, 30 KasÄ±mâ€™da Esenyurtâ€™ta meydana geldi.ÂManal Alhamad (50) alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak iÃ§in burada bulunan markete geldi. AlÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yanÄ±na gelen bir ÅŸÃ¼pheli, kadÄ±nÄ±n 2 bin dolarÄ±nÄ± Ã§aldÄ±. Marketin gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden parasÄ±nÄ± Ã§alan kiÅŸiyi tespit eden Alhamad gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle birlikte polise baÅŸvurdu. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri inceleyen polis Alhamad'Ä±n parasÄ±nÄ± Ã§alan kadÄ±nÄ±n yanÄ±ndaki 3 kiÅŸiyle birlikte organize bir ÅŸekilde hareket ettiÄŸini belirledi. Polis ÅŸÃ¼pheli 4 kadÄ±nÄ± yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

O ANLAR KAMERADA

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Alhamad'Ä±n etrafÄ±nda dolaÅŸan kadÄ±nlardan siyah giyimli kadÄ±nÄ±n bir sÃ¼re sonra Ã§atasÄ±na doÄŸru hamle yaptÄ±ÄŸÄ± ve 10 saniye iÃ§inde Alhamad'Ä±n 2 bin dolarÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zleniyor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yapan kadÄ±nÄ±n diÄŸer 3 kiÅŸiden ayrÄ± olarak marketten Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gizlediÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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