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13.08.2019 - 11:09| DHA

Marmara Adası yangınıyla ilgili son dakika gelişmesi! Gözaltına alındı

Marmara Adası'nda meydana gelen ve 9 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yangının bitki artıklarının yakılması sebebiyle çıktığı öğrenildi.

Marmara Adası yangınıyla ilgili son dakika gelişmesi! Gözaltına alındı
Marmara Adası'nda büyük yangın! İşte son durum...
Marmara Adası'nda büyük yangın! İşte son durum...
Marmara Adası'nda büyük yangın! İşte son durum...
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Balıkesir'in Marmara ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, 9 saat süren yoğun mücadelenin ardından saat 23.00 sıralarında kontrol altına alınmıştı.

Yangında ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan zarar gördü. 5 ev ile 1 minibüsün de yandığı yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Balıkesir'in Marmara ilçesindeki orman yangınıyla ilgili soruşturma kapsamında, dün evinin bahçesinde temizlik yaparken, biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla Hüseyin T., gözaltına alındı. Hüseyin T.'nin Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. 

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