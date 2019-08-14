MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMarmara Adası'ndaki yangınla ilgili flaş gelişme: Tutuklandılar
14.08.2019 - 21:47

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili flaş gelişme: Tutuklandılar

Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.T. ve O.T adlı şüpheliler tutuklandı.

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili flaş gelişme: Tutuklandılar

Balıkesir’in Marmara Adası'nda bahçelerindeki otları temizlemek maksadıyla yaktıkları otlardan dolayı yangın çıkardıkları ileri sürülerek gözaltına alınan emekli öğretmen olduğu iddia edilen H.T. ve oğlu O.T. Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Marmara Adasındaki yangınla ilgili flaş gelişme: Tutuklandılar

Çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.T. ve oğlu O.T. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çekmeköyde kaza: aynı aile'den 5 kişi yaralandıİstanbul Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Kavşağı'nda bariyerlere çarpan kapalı kasa panelvan ikisi çocuk beş kişi yaralandı. Çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşıyorlar! Yağmur sürprizi

Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşıyorlar! Yağmur sürprizi

Bayramın acı bilançosu! 34 kişi hayatını kaybetti...

Bayramın acı bilançosu! 34 kişi hayatını kaybetti...

Karısını öldürüp jandarmaya teslim oldu

Karısını öldürüp jandarmaya teslim oldu

Gaziye dehşeti yaşatan saldırganlar tutuklandı

Gaziye dehşeti yaşatan saldırganlar tutuklandı

Sıradaki Haber