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16.08.2019 - 14:59| AA

Marmara için sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yarın sağanak bekleniyor.

Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden gece saatlerine, Batı Karadeniz Bölgesi'nde beklenen şiddetli sağanağın da öğle saatlerinden pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yoldaki manzarayı gören gören şaşkına döndü!Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yola dökülen sabun, yağmur yağışı sonrasında köpürdü. Köpükle kaplanan yolu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, ekipler köpüğün temizlenmesi için çalışma başlattı.
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