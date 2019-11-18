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18.11.2019 - 07:50 |

Marmara Koleji Bilgin Zengini

MARMARA Koleji öğrencileri 7-13 Kasım 2019 tarihleri arasında New Haven’deki Yale Üniversitesi’nde yapılan Dünya Bilginleri Yarışması’ndan (The World Scholar’s) 7 madalya ile döndü.

Marmara Koleji Bilgin Zengini

Azra Deniz Kasırga , Yaren Bahar Tozaner ve Neşe Sevgi Alkanlı’dan oluşan takımımızın koçluğunu öğretmen Ayşe Neşe Sarışın yaptı. Ekibimiz takım olarak katıldığı Bilgi Yarışması’nda (Bowl) gümüş madalyaya layık görüldü. Yaren Bahar Tozaner, Bireysel Yazma’da (Individual Writing) gümüş madalya aldı. Azra Deniz Kasırga ise Bilgi Yarışması’nda (Challenge) 1 altın, 4 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kültür zenginliği

The World Scholar’s Cup tüm dünyadan gençlerin bilgi, münazara, yazma kulvarlarında İngilizce olarak yarıştıkları bir turnuva. Katılımcılar yarışma dışında Cultural Fair ve Scholar’s Ball gibi etkinliklerle farklı kültürleri tanıma imkanı buluyorlar. Bu yıl ki Dünya Bilginler Yarışması’na 51 ülkeden 1900 civarı yarışmacı katıldı.

The World Scholar’s Cup nedir?

Dünya’da kırktan fazla ülkede gerçekleşen “World Scholar’s Cup” (Dünya Bilginler Kupası) 2007 yılından bu yana düzenlenmektedir. Organizasyonun amacı; geleceğin alim ve liderlerine global bir ortam yaratmak ve öğrencilerin yeni becerileri ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamaktır.

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