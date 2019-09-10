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10.09.2019 - 09:18| AA

Marmara'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu...

Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Marmara'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul'un kuzeydoğu kesimlerinde (Çatalca ve Arnavutköy) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) esmesi bekleniyor.

 

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