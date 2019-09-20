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20.09.2019 - 12:13 | | AA

Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 14.00 ve 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.30, 15.00 ve 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 12.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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