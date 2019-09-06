MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMarmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek
06.09.2019 - 11:20| AA

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nin genelinde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Telefon satıcısına 'batarya' dayağı kameradaİstanbul’da bir şahıs, telefonunu tamir ederken bataryasını çaldığı iddiasıyla telefon bayisini iki arkadaşıyla beraber bastı. Saldırgan şahıslar tarafından darp edilen esnaf yüzünden ve elinden yaralandı. Dükkandaki darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Peş peşe operasyonlar! 5 kişi gözaltında...

Peş peşe operasyonlar! 5 kişi gözaltında...

Tokat'ta nesli tükenmekte olan balaban kuşu, yaralı bulundu

Tokat'ta nesli tükenmekte olan balaban kuşu, yaralı bulundu

Son dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!

Son dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!

Oğlunu arayan kadın, akıma kapılarak öldü

Oğlunu arayan kadın, akıma kapılarak öldü

Sıradaki Haber