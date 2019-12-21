MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacak
ABONE OL
21.12.2019 - 10:33 | | AA

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Geceden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenen bölgede, sis ve pus görülecek. Sıcaklık, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.

Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

 

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

Servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

Doğa Koleji nasıl battı?

Doğa Koleji nasıl battı?

Sıradaki Haber