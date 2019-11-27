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27.11.2019 - 09:50 | | İHA

Marmara'dan çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Marmara Denizi'nde balıkçılar tarafından yakalanan kılıç balığının kilosu 100 liradan satıldı.

Marmara'dan çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Balıkçıların ağına takılan 23 kilo ağırlığındaki kılıç balığı, Mudanya ilçesindeki bir balıkçı tezgahında satışa çıktı. Tezgahta satışa çıkan devasa büyüklükteki balık, kısa sürede kilosu 100 liradan alıcı buldu. Marmara denizinde nadir çıkan kılıç balığı 2 bin 300 liraya satıldı.

Balıkçı tezgahında balık fiyatları ise cep yakıyor. Deniz levrek 55 liradan satılırken, çipura ise 45 liradan tezgahta sergileniyor. Mezgit 25 lira, tekir 40 lira liradan satılıyor. Bu fiyatlarla balık fiyatlarının eti geçtiği görülüyor.

23 kiloluk kılıç balığını tezgahında satışa çıkartan balıkçı Zafer Uzunay, "Bu balık Marmara denizinde yakalandı. Biz de alıp satışa çıkarttık, kısa sürede satıldı. Kilosu 100 liradan 2 bin 300 liraya alıcı buldu. Balık fiyatları ise bugünlerde yüksek ilerliyor" dedi.

 

 

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