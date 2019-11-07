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07.11.2019 - 05:30 | | DHA

Marmaray'dan tarihi geçiş

Çin'den yola çıkıp Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yapan tren, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçen ilk yük treni oldu.

Marmaray'dan tarihi geçiş

Asya’dan Avrupa’ya Marmaray tüp geçişini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük treni Chang’an iki parça halinde Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonundan geçiş yaparak yolculuğuna devam etti.  Trenin uzunluğu ve ağırlığı nedeniyle Maramaray geçişinde bir sorun olmaması için iki parça halinde tünelden geçti. Trenin Kapıkule'de yeniden tek parça olarak yoluna devam edeceği öğrenildi. 

Turistlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor gözaltına alındıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere çeşitli haplar sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan doktor Ü.O.'nun muayenehanesinde FETÖ elebaşına ait kitap da bulundu.
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