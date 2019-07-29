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29.07.2019 - 15:28| DHA

Marmaris'te 2 bacağı kesilmiş bulunan kedi uyutuldu

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir sitenin bahçesinde ön bacakları diz altından kesilmiş olarak bulunan sokak kedisi götürüldüğü veterinerde uyutuldu.

Marmaris'te 2 bacağı kesilmiş bulunan kedi uyutuldu

Marmaris İlçesi Hatipirim Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçıvanı bahçede çalışırken çalılıkların arasından gelen miyavlama sesi üzerine yaralı bir kedi olduğunu fark etti. Bahçıvan, yaralı kediyi bir veterinere götürdü. 5 yaşında olduğu tahmin edilen ve yaklaşık 3 gün önce iki ön bacağı diz altından kesilen, ağzı parçalanan kedinin yaralarının kurtlandığı ve iltihap kaptığı görüldü.

Veteriner hekiminin müdahalesine rağmen iyileşmeyeceği öngörülen kedi, daha fazla acı çekmemesi için uyutuldu. Kediye müdahale eden Veteriner Behçet Düzgün, "Bugün sabah saatlerinde bir bahçıvan yaralı kediyi getirdi. Yaptığımız incelemede kedinin genel durumu çok kötüydü. Kısırlaştırılmış erkek kedinin kanamasını durdurduk. Üç gün önce kesici satır, balta gibi bir aletle ön bacaklarının düzgün şekilde kesildiğini gördük. Çene kısmına sert bir cisimle vurulmuş. Yarasında kurtlanma oluşmuş. Bu yapılan bir vahşet. Tedavilere cevap vermeyen kediyi daha fazla acı çekmemesi için uyutmak zorunda kaldık" dedi.

Taksim Camii’nin büyük bir bölümü tamamlandı2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii’nin büyük bölümü tamamlandı. Yıl sonunda açılması planlanan caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliği yapılan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.
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