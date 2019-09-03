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03.09.2019 - 14:45| İHA-DHA

Marmaris’te orman yangını başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde başlayan orman yangınını söndürmek için bölgedeki tüm ekipler yangına sevk edildi. Şu an itibariyle bölgeye ulaşan 12 helikopter 35 arazöz ve iş makineleri ile orman yangınına müdahale ediliyor.

Marmaris’te orman yangını başladı

Marmaris- Muğla karayolunun 17'nci kilometresindeki Taşhan mevkiinde, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye yangın söndürme helikopterleriyle, arazöz ve orman ekipleri gönderildi. 

5 HELİKOPTER HAVALANDI

Orman yangını sonrası Muğla'da konuşlu bulunan 5 helikopter havalandı. Ardından komşu illerde bulunan 7 helikopter daha yangın bölgesine sevk edilerek söndürme çalışmalarının toplam 12 helikopter ile havadan, 35 arazöz, iş makineleri ve yaklaşık 200 kişi ile de karadan devam ettiği belirtildi.

Marmaris’te orman yangını başladı

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