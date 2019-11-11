‘Marta kadar grip aşısı yaptırılabilir’

Gribe karşı en etkili korunmanın grip aşısı olduğu ve her yıl ekim ayının ikinci yarısından başlayarak mart ayına kadar aşılama yapılabileceğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: “Grip hastalığının yol açabileceği komplikasyonlar açısından yüksek risk altında olanlar ile bu kişilerle temas halinde olan sağlık çalışanlarının her yıl influenza aşısı olmaları gerektiğinin tekrar altını çizmek istiyoruz.” 65 yaş üzerindeki kişilerin, gebelerin,

6 ay ile 2 yaş arasındaki çocukların, kronik akciğer ve kalp hastalarının, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olanların, kanser hastalarının, bağışıklık sistemi baskılanmış diğer hastaların risk grubunda olduğu belirtildi.