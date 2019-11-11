11.11.2019 - 07:50 | | MERT İNAN - İSTANBUL
‘Marta kadar grip aşısı yaptırılabilir’
Grip aşısının geçen ayın sonunda eczanelere geldiği gün tükenmesi tartışma yarattı. Bunun üzerine Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) tarafından açıklama yapılırken, aşıların azlığı ve gecikmeden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sorumlu tutuldu. DSÖ’nün bu yılki 4 tür virüse karşı koruma sağlayan tetravalan (dörtlü grip aşısı) suşlarını üreticilere normalden geç sunduğu belirtilen açıklamada, “Bu durum üretimde gecikmeye neden olmuştur” denildi.
Gribe karşı en etkili korunmanın grip aşısı olduğu ve her yıl ekim ayının ikinci yarısından başlayarak mart ayına kadar aşılama yapılabileceğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: “Grip hastalığının yol açabileceği komplikasyonlar açısından yüksek risk altında olanlar ile bu kişilerle temas halinde olan sağlık çalışanlarının her yıl influenza aşısı olmaları gerektiğinin tekrar altını çizmek istiyoruz.” 65 yaş üzerindeki kişilerin, gebelerin,
6 ay ile 2 yaş arasındaki çocukların, kronik akciğer ve kalp hastalarının, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olanların, kanser hastalarının, bağışıklık sistemi baskılanmış diğer hastaların risk grubunda olduğu belirtildi.