MASAK’tan DAEŞ’in para trafiğine darbe

MASAK’tan edinilen bilgilere göre, son dönemde emniyet güçleri tarafından DAEŞ’in ülkeler arası para transferini yöneten kişilere yönelik operasyonlarda birçok gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Operasyonlarda DAEŞ terör örgütüne gönderilmek üzere hazırlanmış nakit döviz ile “hawala” adı verilen illegal döviz zincirlerinin kullanıldığı para gönderme bilgi sistemleri deşifre edildi.

Paravan şirketler

Yürütülen çalışmalarla Türkiye ve Suriye’de bulunan ve örgütün paravan olarak kullandığı kuyumcu veya döviz büroları üzerinden örgüt mensuplarının illegal para transferi yaptığı belirlendi. MASAK, söz konusu illegal döviz zincirlerinden Al-Haram, Al-Hebo, Al-Khalidi ve Saksouk’un 9 Ekim’de ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) terör listesine konulmasından çok önce 2016-2017 yıllarında istihbarat ve kolluk birimleriyle yürütülen anlık ve etkin bilgi değişimi sayesinde izlemeye alarak analiz etti. Kurum, ulaştığı sonuçları istihbarat, kolluk ve savcılık makamlarıyla paylaştı. Bu dönemde, Al-Hebo, Al-Khalidi illegal döviz zinciri içinde yer aldıklarından şüphe edilen 18 şahıs ve beş şirketin finansal kuruluşlar nezdindeki milyonlarca dolarlık hesaplarına Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 7 gün süreyle bloke konuldu.

MASAK, terör örgütü DAEŞ’in çatışma bölgelerindeki finansman sağlama faaliyetleri risk bazlı bir yaklaşımla değerlendirildi. Kayıtlı ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen çok yüklü miktarlarda yurt içi veya yurt dışı para transferi yapan ya da hesaplarına olağandışı miktarlarda ve özellikle vekaletle nakit yatırma/çekme işlemi yapan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin şüpheli işlem bildirimleri ile kolluk ve istihbarat birimlerinden yapılan bilgi paylaşımları üst üste bindirilerek mercek altına alındı.

MASAK izini sürdü

Uluslararası para gönderme hizmeti verdikleri yönünde kendi web sitelerinde ya da sosyal medya hesaplarında iletişim ve hesap bilgisi paylaşan “hawala” zincirlerinin Türkiye’nin farklı illerindeki mensuplarının bu bilgiler üzerinden MASAK tarafından izleri sürüldü. Bu analiz çalışmaları sayesinde Al-Haram, Al-Hebo, Al-Khalidi ve Saksouk isimli illegal hawala zincirleriyle ilişkide olduğu değerlendirmesine ulaşılan kişiler hakkında bilgi notları ve raporlar gönderildi. Al-Haram’la ilişkide olduğu bilgisine ulaşılan Türkiye’nin 10 ilindeki 24 kişi ve üç tüzel kişi hakkında işlem yapıldı.

Ağustos 2018’de istihbarat ve kolluk birimlerinden intikal eden bilgilerle MASAK tarafından yapılan analizler neticesinde tespit edilen ve Al-Khalidi ile Al-Hebo illegal döviz zinciri içinde yer aldıklarından şüphelenilen 18 şahıs ve 5 şirketin finansal kuruluşlar nezdindeki hesapları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararıyla 7 gün süreyle bloke edilerek, konu hakkındaki rapor savcılığa intikal ettirildi.

Suç duyurusu yapıldı

MASAK tarafından yapılan analiz çalışmaları sonunda, illegal “hawala” zinciri işleten şahıslar hakkında hem terörizmin finansmanı suçu, hem de lisanssız şekilde ödeme kuruluşu faaliyetlerinde bulunmak suçlarından savcılık makamlarına suç duyurusunda bulunuldu.

MASAK’ın analizlerinde lisanslı ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği halde illegal hawala zincirlerinin finansal trafiğine bulaştığı tespit edilen ödeme kuruluşları acenteleri hakkında da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bilgilendirildi.

Öncelikli ve riskli alanlar

İllegal “hawala” zincirleri, Türkiye tarafından DAEŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin fon transferleri açısından en riskli alan olarak görülüyor. “Hawala” zincirleri, kurumlar arası eşgüdümle bu yapılanmalar kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sistemi açısından öncelikli alanlar olarak değerlendiriliyor.