Masal gibi geceler

Festival kapsamında yazar, sanatçı ve eğitimcilerin katılımıyla atölye çalışmaları, söyleşiler, konserler, tek kişilik performanslar ve animasyon gösterileri yapılacak. Festivalin tüm etkinlikleri, Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Festivalin açılışı 23 Ağustos’ta saat 17.00’de Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile şair ve yazar Sunay Akın’ın katılımı ile gerçekleşecek. Açılıştan sonra tiyatro sanatçısı Hamit Demir, “Bir Dünya Masal” adlı oyununu sahneleyecek. Festivalin ikinci günü saat 12.00’de, yazar Sabri Koz’un “Nasreddin Hoca: Dünyaya Açılan Penceremiz” başlıklı söyleşisiyle başlayacak. Saat 16.00’da yazar Şermin Yaşar ile “Çocuk ile Sohbet” başlıklı söyleşi yapılacak ve Yaşar kitaplarını imzalayacak. Saat 19.00’da tiyatro sanatçısı Sevinç Erbulak, “Çocuklara, Yetişkinlere ve Çocuk Yetişkinlere Masallar” adlı performansını sahneleyecek. Sunay Akın’ın “Uçan Halılardan Apollo 11’e” adlı söyleşisi de saat 21.00’de düzenlenecek.

Festivalin son gününde saat 13.00’te, yazar Ömür Kurt ile “Çocuk Psikolojisi ve Masallar” başlıklı söyleşi, saat 15.00’te yazar Koray Avcı Çakman ile “Evvel Zaman İçinde” başlıklı söyleşi yapılacak. Festival saat 20.30’da tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü’nün “Sanat ve Toplum” adlı oyunuyla sona erecek. İstanbul Kartal Belediyesi Masal Müzesi, 23-25 Ağustos tarihlerinde Masal Festivali düzenleyecek. Festival kapsamında yazar, sanatçı ve eğitimcilerin katılımıyla atölye çalışmaları, söyleşiler, konserler, tek kişilik performanslar ve animasyon gösterileri yapılacak. Festivalin tüm etkinlikleri, Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Festivalin açılışı 23 Ağustos’ta saat 17.00’de Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile şair ve yazar Sunay Akın’ın katılımı ile gerçekleşecek. Açılıştan sonra tiyatro sanatçısı Hamit Demir, “Bir Dünya Masal” adlı oyununu sahneleyecek. Festivalin ikinci günü saat 12.00’de, yazar Sabri Koz’un “Nasreddin Hoca: Dünyaya Açılan Penceremiz” başlıklı söyleşisiyle başlayacak. Saat 16.00’da yazar Şermin Yaşar ile “Çocuk ile Sohbet” başlıklı söyleşi yapılacak ve Yaşar kitaplarını imzalayacak. Saat 19.00’da tiyatro sanatçısı Sevinç Erbulak, “Çocuklara, Yetişkinlere ve Çocuk Yetişkinlere Masallar” adlı performansını sahneleyecek. Sunay Akın’ın “Uçan Halılardan Apollo 11’e” adlı söyleşisi de saat 21.00’de düzenlenecek. Festivalin son gününde saat 13.00’te, yazar Ömür Kurt ile “Çocuk Psikolojisi ve Masallar” başlıklı söyleşi, saat 15.00’te yazar Koray Avcı Çakman ile “Evvel Zaman İçinde” başlıklı söyleşi yapılacak. Festival saat 20.30’da tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü’nün “Sanat ve Toplum” adlı oyunuyla sona erecek.