Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncu kadrosunda kimler var?
Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi 2005 yılında vizyona girmişti. Murat Aslan'ın yönetmenliğini üstlendiği Maskeli Beşler filminde hangi oyuncular yer alıyor? İşte Maskeli Beşler konusu ve oyuncu kadrosu...
Dünyanın en saftorik haydut ve çapulcularının hikayesi beyazperde'ye aktarıldı. Yürekleri tertemiz ve insan sevgisi ile bezeli olan beş haydut kafadar, bambaşka planlarla hayata karışmışlardır başlangıçta. Bu garibanların alayı Yetimhanede büyümüştür. Bunca zamanı birlikte yaşamış süper beşli bir çete oluşturmayı başarmışlardır. Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil hayata karıştıklarında ulaşmaya çalıştıkları hedefleri de son zamanların en belalıları olmaktır ama bu pek ruhlarına uygun bir durum değildir aslında. Hal böyle olunca her türlü beceriksizlikleri eğlenceli bir komediye dönüşecektir. Çok değer verdikleri bir dostlarının çocuğu amansız bir hastalığın pençesindedir ve onun tedavisi için gereken parayı bulmak ise Maskeli Beşlerin en ciddi soygun planı olacaktır.
OYUNCULAR
Şafak Sezer: Tezcan
Dost Elver: Tekin
Cengiz Küçükayvaz: Kamil
Peker Açıkalın: Bahattin
Melih Ekener: Zeki
Sümer Tilmaç: Salih