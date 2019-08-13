Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncu kadrosunda kimler var?

Dünyanın en saftorik haydut ve çapulcularının hikayesi beyazperde'ye aktarıldı. Yürekleri tertemiz ve insan sevgisi ile bezeli olan beş haydut kafadar, bambaşka planlarla hayata karışmışlardır başlangıçta. Bu garibanların alayı Yetimhanede büyümüştür. Bunca zamanı birlikte yaşamış süper beşli bir çete oluşturmayı başarmışlardır. Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil hayata karıştıklarında ulaşmaya çalıştıkları hedefleri de son zamanların en belalıları olmaktır ama bu pek ruhlarına uygun bir durum değildir aslında. Hal böyle olunca her türlü beceriksizlikleri eğlenceli bir komediye dönüşecektir. Çok değer verdikleri bir dostlarının çocuğu amansız bir hastalığın pençesindedir ve onun tedavisi için gereken parayı bulmak ise Maskeli Beşlerin en ciddi soygun planı olacaktır.

OYUNCULAR

Şafak Sezer: Tezcan

Dost Elver: Tekin

Cengiz Küçükayvaz: Kamil

Peker Açıkalın: Bahattin

Melih Ekener: Zeki

Sümer Tilmaç: Salih