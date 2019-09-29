MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMaskeli saldırganlar 2 kadını silahla yaraladı!
29.09.2019 - 14:30 | | İHA

Maskeli saldırganlar 2 kadını silahla yaraladı!

 Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 kadın, otomobilden ateş eden yüzü maskeli kişiler tarafından yaralandı.

Maskeli saldırganlar 2 kadını silahla yaraladı!

Alınan bilgiye göre, gece 23.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Ali Caf Sokak'ta yürüyen Sultan Ozan ile arkadaşı Serpil Uzun, otomobil ile geçen ve içerisinde yüzleri maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sultan Ozan bacağından, Serpil Uzun ise elinden hafif şekilde yaralandı.

Hastanedeki tedavilerinin ardından polise ifade veren kadınların, yüzü maskeli kişiler tarafından otomobilden ateş açıldığını, şahısların kim olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Suudi Arabistan'da tren istasyonunda yangınSuudi Arabistan'da tren istasyonunun çatısında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kasklı hırsızı mahalle sopalarla kovaladı!

Kasklı hırsızı mahalle sopalarla kovaladı!

Pankek tarifi | Pankek nasıl yapılır? Pankek malzemeleri nelerdir?

Pankek tarifi | Pankek nasıl yapılır? Pankek malzemeleri nelerdir?

Rus turist her şey dahili yanlış anlamış!

Rus turist her şey dahili yanlış anlamış!

PMYO ve POMEM Eğitim sonu sınavı ne zaman?

PMYO ve POMEM Eğitim sonu sınavı ne zaman?

Sıradaki Haber