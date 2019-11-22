MasterCehef'te yaptığı hata sonu oldu

Haftanın 4 günü ekrana gelen MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme gecesi yaşandı. Yasin, Kıvanç, Batuhan ve Suna 4'lüsünden elenen isim Suna oldu.

YAPTIĞI HATA SONU OLDU

Mehmet Şef'in tabağına en yakın tabağı yapmaya çalışan eleme adaylarından Suna, ördek etini ikiye ayırmadan fırına vermesi gerekirken en başta ikiye ayırdı. Yaptığı hatayı sonradan fark eden Suna yeşil soğanla eti bağlamaya çalışsa da ve Mehmet Şef'in istediği iç kısımdaki pembeliği veremedi. Yasin'in birinci seçildiği elemede Suna ise yaptığı hatanın kurbanı oldu ve yarışmadan elendi.