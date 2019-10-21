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21.10.2019 - 10:01 |

MasterChef 33. bölümde Kaptanlık oyununu kim kazanacak?

MasterChef 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları TV8 ekranında izleyici ile buluşan MasterChef'te bu haftanın kaptanlık oyunu bu akşam oynanacak. En iyi 50 lokmayı yapan bu haftanın kaptanlık oyununu kazanacak. Peki MasterChef'te bu hafta kim kaptan olacak?

MasterChef 33. bölümde Kaptanlık oyununu kim kazanacak?

MasterChef 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları ekrana gelen MasterChef'te bu haftanın kaptanlık oyunu bu akşam oynanacak. Somer Şef'in açıklaması ile başlayacak olan Kaptanlık oyununda Ege'ye özgü bir lezzet olan Lokma kaptanlık oyununda kim tarafından en iyi yapılacak?

Mehmet Yalçınkaya MasterChef'te en iyi 50 lokmayı yapanın kaptan olacağını açıklamasının ardından çalışmalara başlayan yarışmacılar kızgın yağın içine attıkları Lokma'nın sıçraması ile zor anlar yaşadı. Yasin, Suna'nın masasından haberi olmadan un'u alması Mehmet Yalçınkaya'nın olaya müdahele olmasına neden oluyor. Peki Şef Mehmet Yalçınkaya, Yasin'e bu hareketinden sonra nasıl bir ceza verecek? MasterChef heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşam TV8'de...

MASTERCHEF 33. BÖLÜM FRAGMANI

    Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.
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