MasterChef 33. bölümde Kaptanlık oyununu kim kazanacak?

MasterChef 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları ekrana gelen MasterChef'te bu haftanın kaptanlık oyunu bu akşam oynanacak. Somer Şef'in açıklaması ile başlayacak olan Kaptanlık oyununda Ege'ye özgü bir lezzet olan Lokma kaptanlık oyununda kim tarafından en iyi yapılacak?

Mehmet Yalçınkaya MasterChef'te en iyi 50 lokmayı yapanın kaptan olacağını açıklamasının ardından çalışmalara başlayan yarışmacılar kızgın yağın içine attıkları Lokma'nın sıçraması ile zor anlar yaşadı. Yasin, Suna'nın masasından haberi olmadan un'u alması Mehmet Yalçınkaya'nın olaya müdahele olmasına neden oluyor. Peki Şef Mehmet Yalçınkaya, Yasin'e bu hareketinden sonra nasıl bir ceza verecek? MasterChef heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşam TV8'de...

MASTERCHEF 33. BÖLÜM FRAGMANI